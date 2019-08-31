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    مصدر أمني عراقي: مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جنوب الموصل

    01:59 م السبت 31 أغسطس 2019
    مصدر أمني عراقي: مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جنوب الموصل

    الشرطة العراقية

    الموصل- (د ب أ):

    أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت بمقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة جراء هجوم جنوب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

    وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن"مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في ناحية حمام العليل، 20كم جنوب الموصل، فقتلوا عائلة واحدة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال بأعمار متفاوتة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

    وأشار المصدر إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، فيما تم تسليم الجثث للطب العدلي بالموصل".

    ولم يوضح المصدر أية تفاصيل بشأن خلفية الهجوم.

    وعلى صعيد آخر ، أفاد المصدر بأن 33 عائلة نزحت ظهر اليوم ايضا من ناحية النمرود ضمن قضاء الحضر، 90كم جنوب الموصل، إلى مدينة الموصل على خلفية قيام تنظيم داعش بشن هجمات متفرقة فجر اليوم على الناحية.

    ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.

    الشرطة العراقية محافظة نينوى الموصل

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