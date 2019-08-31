  • عاجل:اجتماع منتصف سبتمبر.. وزارة الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن سد النهضة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    تأجيل محاكمة البشير بعد اتهامه بـ"الثراء الحرام"

    01:08 م السبت 31 أغسطس 2019
    تأجيل محاكمة البشير بعد اتهامه بـ"الثراء الحرام"

    محاكمة البشير

    الخرطوم - أ ش أ

    أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع شهود الإثبات وإفادة من البشير نفسه.

    وبعد فراغ المحكمة من سماع شهود الإثبات، وجهت للرئيس المعزول تهما بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.

    وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" بضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

    ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته للنقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

    هذا المحتوى من

    محاكمة البشير محكمة سودانية تهمة الثراء الحرام

    الخبر التالى:

    تقرير: الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان