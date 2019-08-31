جلسة ثالثة من محاكمة اللبشير في قضية الفساد المالي

القاهرة - (مصراوي):

بدأت اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي.

ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.

وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.

وعثر فريق من القوات المسلحة السودانية، عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأفاد المتحري بأن البشير دفع من المبالغ التي تلقاها باسم الدولة السودانية مبالغ كبيرة لدعم قناة "طيبة" الفضائية الخاصة التابعة "للإخواني عبدالحي يوسف"، وجامعة أفريقيا العالمية، ومستشفى علياء الخاص التابع للسلاح الطبي، إضافة إلى دفع مبالغ لعلاج عدد من الضباط بالقوات النظامية.