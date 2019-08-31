استطلاع : حزب المحافظين البريطاني يواصل تقدمه على حزب العمال

لندن- (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت عن تحقيق حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المزيد من التقدم على حزب "العمال" المعارض، بعد أن طلب من الملكة تعليق عمل البرلمان قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وطبقا لاستطلاع رأي أجراه معهد استطلاعات الرأي (سرفيشن) ونشرته الصحيفة اليوم السبت، رفع حزب المحافظين رصيده بواقع ثلاث نقاط لتصل نسبة تأييده إلى 31 بالمئة، مقارنة بـ24 بالمئة، لحزب العمال، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وحصل حزب "الديمقراطيون الليبراليون" على 21 بالمئة ، فيما حصل حزب "بريكست"، بقيادة نايجل فاراج على 14 بالمئة.

وأضافت الصحيفة أن حزب المحافظين ضاعف تقريبا من نسبة الدعم له خلال ثلاثة أسابيع.

أجرى الاستطلاع على 1020 شخصا عبر الانترنت يومى الخميس والجمعة.