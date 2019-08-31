  • عاجل:رسمياً.. الأهلي يُعلن فايلر مديراً فنياً للفريق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    المرصد السوري: توقف الغارات الجوية على إدلب مع بدء وقف لإطلاق النار

    11:49 ص السبت 31 أغسطس 2019
    المرصد السوري: توقف الغارات الجوية على إدلب مع بدء وقف لإطلاق النار

    الجيش الروسي في سوريا

    لندن - أ ش أ

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوقف الغارات الجوية على إدلب شمال غرب سوريا صباح اليوم السبت مع دخول وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا، حيز التنفيذ.

    وذكر المرصد ومقره "لندن"- كما ذكرت قناة الحرة الإخبارية - أن "الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت".

    وأضاف أن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ ، لكن ضربات المدفعية والصواريخ بقيت متواصلة.

    وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس (الجمعة) وقفا لإطلاق النار من جانب واحد يلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب.

    هذا المحتوى من

    الجيش الروسي سوريا الجيش السوري غارات جوية وقف إطلاق النار

    الخبر التالى:

    واشنطن تعين مبعوثا لها لمنطقة البلقان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان