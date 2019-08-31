وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن وفاة فلسطيني اليوم السبت متأثرا بإصابته أمس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن شابا، 25 عامًا، توفى متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها أمس الجمعة خلال مواجهات في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس بإصابة 75 فلسطينيا في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بينهم 42 بالرصاص الحي إضافة إلى إصابة مسعف وصحفي.

ورفعت احتجاجات أمس شعار (جمعة الوفاء للشهداء)، علما أن مسيرات العودة تتواصل منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

واتهمت الهيئة العليا لمسيرات العودة، في بيان لها الليلة الماضية، الجيش الإسرائيلي بـ "التغول على المشاركين السلميين في المسيرات"، معتبرة ذلك "عدوانا وجريمة تضاف لمسلسل الجرائم والانتهاكات المتواصل بحق الشعب الفلسطيني".