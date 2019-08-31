القوات الأفغانية ترد على هجوم طالبان في قندوز

قندوز- (د ب أ):

أكدت مصادر أفغانية استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان على مشارف مدينة قندوز منذ منتصف الليل، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن طالبان هاجمت مدينة قندوز شمال شرق البلاد من ثلاثة اتجاهات، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم.

وقال عضوان من مجلس إقليم قندوز إن هناك حاجة لإرسال تعزيزات إلى الإقليم.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم القصر الرئاسي، صديق صديقي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن قوات أفغانية "تصد هجوما لحركة طالبان في بعض المناطق بإقليم قندوز" لكنه أضاف أن الأولوية الرئيسية للقوات هي "حماية المدنيين".

وقالت وزارة الداخلية إن الوحدة رقم "303" التابعة للقوات الخاصة وصلت إلى مدينة قندوز وبدأت العمليات.

وكان مسؤولون قد ذكروا أن مسلحي حركة طالبان هاجموا مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، واستولوا على العديد من المنشآت ومنطقة بالمدينة.

وبدأ المسلحون مداهمتهم حوالي الساعة الواحدة صباحا (الثامنة والنصف بتوقيت جرينتش)، ومضوا في طريقهم داخل المدينة، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، قمر الدين والي وغلام رباني رباني.

ويعد مبنى إمداد الكهرباء الرئيسي والمستشفى الإقليمي ومنطقة الشرطة الثالثة بالمدينة من بين المناطق الأكثر أهمية التي استولى عليها مسلحو طالبان، طبقا لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، مولوي عبد الله.

ولم يتم بعد حصر الخسائر في صفوف المدنيين و الجيش على نحو الدقة.

ويستخدم مسلحو طالبان منازل المدنيين كمأوى، مما يجعل الضربات الجوية أكثر تعقيدا للقوات الأفغانية، طبقا للمسؤولين.

وذكر المسؤولون المحليون أن طالبان أغلقت أيضا الطريق السريع من كابول إلى قندوز لمنع أي تعزيزات محتملة.

ووقع الهجوم ، فى الوقت الذى تتواصل المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر منذ 17 عاما.