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إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

11:05 ص السبت 31 أغسطس 2019
إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

الشرطة الأمريكية

واشنطن – (أ ش أ):

أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.

وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت - إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا.

من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار ولاية ألاباما
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