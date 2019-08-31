مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 43 في انفجار بمصنع كيماويات في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الهندية أن سبعة عمال على الأقل لقوا حتفهم، وأعربت عن مخاوفها من حصار آخرين بعد انفجار بمصنع كيماويات غرب الهند اليوم السبت.

وتمكنت فرق الإنقاذ من نقل 43 عاملًا إلى المستشفيات بعد الانفجار بالمصنع، الواقع على مشارف مدينة دهول في ولاية ماهاراشترا.

وقال مسؤول شرطة المنطقة، راجو بهوجبال "لقي سبعة أشخاص حتفهم في الانفجار. ولم تتضح طبيعة الانفجار وتحقق فرق قضائية فيما إذا كان الانفجار قد وقع في وحدة سخان المياه أو أسطوانة غاز أو انفجار كيماويات".

وأضاف بهوجبال أن الانفجار القوي هز منازل ومبانيَ مجاورة وتسبب في حريق هائل.

وأظهرت قنوات إخبارية صورًا لسحب من الدخان الأسود، يتصاعد من المصنع.

وأشار "بهوجبال إلى احتمالات حصار العديد من العمال الآخرين في المصنع، مضيفا أن هناك رواياتٍ مختلفة حول عدد الأشخاص الذين ربما يكونون محاصرين في الداخل، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عددهم يتراوح ما بين 60 عامل و100.

وأضاف أن حصيلة الوفيات يمكن أن ترتفع، حيث تردد أن حالة العديد من المصابين خطيرة.