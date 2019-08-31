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    هبوط أسهم "تويتر" بعد اختراق حساب رئيسه

    08:06 ص السبت 31 أغسطس 2019
    هبوط أسهم "تويتر" بعد اختراق حساب رئيسه

    جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

    واشنطن - (أ ش أ):

    تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" للاختراق ، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

    وقال موقع "تويتر" في تغريدة حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت - إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

    وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، في حين احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي ..كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.

    وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.

    وهبط سعر سهم "تويتر" بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

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    جاك دورسي شركة تويتر اختراق قرصنة إلكترونية أدولف هتلر

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