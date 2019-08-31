​توقعات بتنظيم احتجاجات في بريطانيا ضد تعليق عمل البرلمان

لندن - (د ب أ):

أعرب منظمو احتجاجات جماهيرية اليوم السبت عن توقعهم بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسن عمل البرلمان البريطاني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة "أوروبا أخرى ممكنة" المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في هذه الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كورن ومنظمة "مومنتم" ونشطاء بيئيون من حملة "يوث سترايك فور كلايمت".

ومن المتوقع أن تبدأ المظاهرة الأكبر خارج مقر الحكومة البريطانية.

وخارج لندن، من المتوقع أن تنظم احتجاجات في كل من برمنجهام وبرايتون وبريستول وكامبريدج وليفربول ومانشستر ونيوكاسل ونورويتش وأكسفورد ويورك وغيرها من المدن فضلا عن ابردين وجلاسجو في اسكتلندا.