​كوريا الشمالية: توقعات إجراء محادثات مع الولايات المتحدة تتلاشى بعيدا

سول/بيونج يانج - (أ ش أ):

قالت تشوي سون هوي النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، اليوم السبت، إن توقعات إجراء محادثات مع الولايات المتحدة تتلاشى بعيدا، منتقدة وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لسلوك بيونج يانج بالمحتال.

وحذرت سون هوي، الولايات المتحدة من اختبار صبر كوريا الشمالية، موضحة أن تصريحات بومبيو جعلت استئناف المفاوضات على مستوى العمل بين البلدين أكثر صعوبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت المسئولة الكورية الشمالية "توقعاتنا للحوار مع الولايات المتحدة تختفي تدريجيًا ونضغط لإعادة النظر في جميع التدابير التي اتخذناها حتى الآن.. نحن مهتمون للغاية بخلفية التصريحات الطنانة لكبير الدبلوماسيين الأمريكيين.. من الأفضل ألا تضع الولايات المتحدة صبرنا على المحك بمثل هذه التصريحات التي تثير غضبنا".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة تعهدت باستمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى يقوم النظام هناك بتفكيك برنامجه النووي.