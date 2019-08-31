​الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"

واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على ناقلة نفط إيرانية كان محور خلاف دبلوماسي وأطلق سراحها مؤخرا في جبل طارق، حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن.

وقالت وزارة الخزانة في بيان "يتم التعامل مع الناقلة "ادريان داريا 1 " على أنها ملكية مجمدة بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون دعما للإرهاب أو أعمال الإرهاب".

وتؤكد الولايات المتحدة إن ناقلة النفط التي تنقل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني تفيد في النهاية الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت سيجال ماندلكير وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "السفن مثل أدريان داريا 1 تمكن الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، التي يحاولون إخفاءها ثم بيعها بشكل غير قانوني لتمويل الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها النظام ونشر الارهاب".

وأضافت "أي شخص يقدم الدعم إلى أدريان داريا 1 يخاطر بالتعرض لعقوبات".

وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "العقوبات خطيرة، وكذلك قيادة سفينة متورطة في نشاط غير قانوني. ليكن هذا درسا لأي شخص يفكر في تقديم الدعم لنقل النفط الإيراني الذي كا