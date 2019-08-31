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    ​بومبيو: الثقة في ظريف "خطأ" فيما تتجه ناقلة النفط الإيرانية إلى سورية

    03:11 ص السبت 31 أغسطس 2019
    ​بومبيو: الثقة في ظريف "خطأ" فيما تتجه ناقلة النفط الإيرانية إلى سورية

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الجمعة إنه "كان خطأ كبيرا الثقة" في وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

    ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بومبيو قوله في تغريدات على موقع تويتر إن ظريف أكد للمملكة المتحدة إن ناقلة النفط الإيرانية التي أطلق سراحها في جبل طارق لن تتجه إلى سورية.

    وتابع بومبيو أن هناك "معلومات موثوقة" تشير إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "اتجهت إلى ميناء طرطوس بسورية".

    وأضاف "آمل أن تغير مسارها".

    مايك بومبيو محمد جواد ظريف الولايات المتحدة إيران

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