ترامب: رسوم جمركية جديدة على واردات صينية اعتبارا من الغد

واشنطن - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.

وقال ترامب للصحفيين قبل التوجه إلى كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية "قائمة".

وتابع "الكثير من الشركات غادرت الصين وأعداد أكبر في طريقها للمغادرة"، دون تقديم دليل أو تفاصيل على ذلك.

وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على واردات صينية إليها تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار. وستدخل بعض هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر المقبل. كما ستضاف شريحة أخرى في ديسمبر، من أجل، كما قال الرئيس ترامب، عدم التأثير سلبا على المستهلكين قبيل أعياد الميلاد.

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستفرض تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار، ورد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية التي ستفرض اعتبارا من الغد من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.