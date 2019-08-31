إدارة الطيران الأمريكية بحاجة لوقت لمراجعة شهادة "بوينج 737 ماكس"

واشنطن - (د ب أ):

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها بحاجة إلى مزيد الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات بوينج 737 ماكس.

وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الاتحادية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في "الأسابيع القادمة".

وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينج 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس.

وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن "إدارة الطيران الاتحادية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب".

وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران يوم الجمعة، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينج 737 ماكس حتى 19 ديسمبر المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعًا في السابق ، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة.

وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر المقبل ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر بسبب التأجيل.

وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينج 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8 ، واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصًا وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 189 شخصًا.

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