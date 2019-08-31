  • عاجل:"مائل للحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    رئيسة الوزراء الكندية السابقة تتمنى أن يضرب الإعصار منتجع ترامب

    01:39 ص السبت 31 أغسطس 2019
    رئيسة الوزراء الكندية السابقة تتمنى أن يضرب الإعصار منتجع ترامب

    رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل

    أوتاوا- أ ش أ:

    قدمت رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل اعتذارها، الجمعة، بعد أن أثارت جدلا واسعا في كندا والولايات المتحدة، حيث غردت على (تويتر) قائلة إنها تأمل في أن يضرب الإعصار "دوريان" منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مار لاجو" في ولاية فلوريدا.

    وكتبت كامبل - أول رئيسة وزراء لكندا - عبر تويتر قائلة "لقد حذفت تويتي عن الإعصار ومار لوجو. وأعتذر بصدق لكل من شعر بالإساءة. لقد كان المقصود منه سخرية وليس رغبة خطيرة في الأذى".

    كانت كامبل قد صرحت - أمس عبر تويتر - "أتمنى في ضربة مباشرة لمنتجع في مار لاجو!"

    يذكر أن كامبل تولت رئاسة الوزراء في كندا لأقل من خمسة أشهر بعد استقالة رئيس الوزراء برايان مولروني في عام 1993.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    كيم كامبل كندا دونالد ترامب إعصار دوريان تويتر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان