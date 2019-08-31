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    مساعد وزير الخارجية الأمريكية يبدأ جولة عربية الأحد المقبل

    12:02 ص السبت 31 أغسطس 2019
    مساعد وزير الخارجية الأمريكية يبدأ جولة عربية الأحد المقبل

    ديفيد شينكر

    واشنطن - (أ ش أ):

    يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، جولة في المنطقة العربية تشمل 4 دول (المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ولبنان) وذلك في الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل لبحث عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية مع حكومات تلك الدولة وقادة المجتمع المدني فيها.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن شينكر سيؤكد خلال جولته على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتلك الدول والتزام بلاده العميق بمواصلة العمل مع شركائها وحلفائها في المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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    ديفيد شينكر الخارجية الأمريكية الأردن السعودية تونس

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