ناقلة النفط الإيرانية تستعد لتفريغ حمولتها إلى ناقلات أصغر حجما تتجه لسوريا

واشنطن - ( د ب أ ):

تستعد ناقلة النفط الإيرانية، التي تم الإفراج عنها من جبل طارق فى وقت سابق من هذا الشهر، لتفريغ حمولتها من النفط الخام إلى سفن أصغر إلى سوريا، وسط اعتراضات واسعة النطاق من جانب الولايات المتحدة.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن موقع داو جونز الإخبارى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تعطيل الخطة السورية لنقل نفط الناقلة التى كان يطلق عليها في السابق " جريس – 1 " .

ونقلت داو جونز عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إنه من المحتمل أن تكون الناقلة " التى يطلق عليها حاليا اسم " أدريان داريا – 1 " بصدد انتهاك شروط الإفراج عنها.

وذكر الموقع أن خطة السفينة يمكن أن تتغير إذا وجدت مشترين آخرين أو إذا ما تعثرت عملية نقل الشحنة إلى الناقلات الصغيرة لأسباب فنية، مشيرا إلى أنه فى حالة تفريغ النفط من الناقلة فإنه يمكنها العودة فارغة إلى إيران بعد عبورها لقناة السويس.