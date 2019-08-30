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    فنزويلا تنفي اتهامات بحماية حركة فارك المسلحة الكولومبية

    10:39 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    فنزويلا تنفي اتهامات بحماية حركة فارك المسلحة الكولومبية

    حركة فارك المسلحة الكولومبية

    بوجوتا - (د ب أ):

    أعربت فنزويلا اليوم الجمعة عن "قلقها" إزاء "إعادة تنشيط وشيكة للنزاع المسلح" في كولومبيا، ورفضت اتهامات بوجوتا لها، بأنها تحمي حركة (فارك) المسلحة الكولومبية السابقة .

    وقرأ وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا البيان بعد يوم واحد من نشر العديد من القادة السابقين لحركة (فارك) شريط فيديو يقول إنهم سيحملون السلاح مجددا.

    وظهر لوسيان مارين ، قائد (فارك) السابق ، والمعروف باسم إيفان ماركيز ، في شريط الفيديو مع نحو 20 شخصًا مدججين بالسلاح ، ومن بينهم ما لا يقل عن ثلاثة قادة سابقين.

    واتهموا حكومة الرئيس إيفان دوكي بعدم احترام اتفاق السلام لعام 2016 ، الذي أنهى 52 عامًا من الصراع، وأدى إلى تسريح حوالي 7000 من مقاتلي فارك، وتحولت الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي.

    حركة فارك المسلحة الكولومبية بوجوتا فنزويلا كولومبيا
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