  • عاجل:"مائل للحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الداخلية العراقية: العثور على وكرين لتنظيم "داعش" في كركوك

    10:19 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    الداخلية العراقية: العثور على وكرين لتنظيم "داعش" في كركوك

    الشرطة العراقية - ارشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الجمعة، العثور على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

    وقال الناطق باسم الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، عثرت على وكر تابع لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "تل حمه" بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أن الوكر احتوى على 8 عبوات ناسفة ودرع للأشخاص وراية لتنظيم "داعش" و4 صواريخ قاذفة.

    وأشار إلى أن المفارز تمكنت أيضا من ضبط وكر آخر في قرية "عنانة" بمحافظة كركوك، وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد، موضحا أنه تم حرق الوكرين وإحالة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

    هذا المحتوى من

    الشرطة العراقية بغداد وزارة الداخلية العراقية داعش كركوك

    الخبر التالى:

    عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل استخفاف بالقانون الدولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان