"نائب الديوان ورئيس حقوق الإنسان".. السعودية تُصدر أوامر ملكية جديدة

القاهرة – مصراوي:

أعلن الديوان الملكي السعودي، إصدار أوامر من شأنها تحريك بعض المناصب في المملكة العربية السعودية، وإنشاء هيئات ووزارات جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعفت المملكة العربية السعودية، عقلاء بن علي العقلاء، من منصبه كنائب رئيس الديوان الملكي، وتعيين فهد بن محمد العيشي، رئيسًا للديوان برتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.

وأصدرت السعودية أمر ملكي، بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برتبة وزير، عقب إعفاء الدكتور خالد عبد المحسن المحيسن من منصبه.

فيما صدر أمرًا آخر، بإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، يكون أول وزير لها هو بندر بن إبراهيم الخريف.

وأعلنت المملكة تعديل اسم ديوان المراقبة، ليكون الديوان العام للمحاسبة، فضلًا عن تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض".

وصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

فيما تم تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وإعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

كما صدر أمرًا بإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.