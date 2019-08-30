البرازيل تعلن إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون

القاهرة – مصراوي:

أعلنت البرازل، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، منذ أيام، والتي أصابت المجتمع الدولي بحالة من القلق والتوتر، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها.

يقول المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل إنه اندلع ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام - وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.