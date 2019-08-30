إثيوبيا تصدر تراخيص إلى 7 شركات للتنقيب عن المعادن وإنتاجها

أديس أبابا - (د ب أ):

قالت وزارة المناجم والبترول في إثيوبيا اليوم الجمعة في بيان إنها وافقت على منح سبعة تراخيص للتنقيب عن المعادن وإنتاجها لسبع شركات.

ووفقا للبيان الذي نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، سيكون في مقدور ثلاث شركات إنتاج الذهب والفحم على نطاق واسع والكروميت على نطاق محدود .

وقال البيان إن المجموعات الأربعة المتبقية ستحصل على تراخيص التنقيب.

ولم تحدد الوزارة أسماء الشركات المعنية على الرغم أنها التزمت باستثمار 5ر252 مليون بر اثيوبى (58ر8 مليون دولار).