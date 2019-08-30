الرئيس الأوكراني يبجث مع ماكرون عقد قمة جديدة في إطار "صيغة نورماندي"

كييف - (أ ش أ):

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية، استغرقت ساعة ونصف الساعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن عقد قمة جديدة في إطار صيغة نورماندي في المستقبل القريب.

وأكد الرئيس الفرنسي - في بيان أصدره المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية وأوردته وكالة أنباء "سبوتنبك" الروسية - "العزم على عقد قمة في إطار صيغة نورماندي قريبًا".

كما أطلع زيلينسكي نظيره الفرنسي على الوضع الأمني في دونباس، مرحبًا بموقف المشاركين في قمة مجموعة السبع حول استحالة عودة روسيا إليها.

وأشار البيان إلى أنه "تم مناقشة نتائج قمة مجموعة السبع التي عقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس في مدينة بياريتز الفرنسية.. كما رحب رئيس الدولة بموقف المشاركين في القمة حول استحالة عودة روسيا إلى هذا المنبر الدولي".

وأعرب زيلينسكي - وفقا للبيان - عن قلقه إزاء المحادثات الأخيرة التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نوايا دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع المقبلة، في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 19 أغسطس الجاري، أنه متفائل بحذر بشأن الوضع في أوكرانيا، في سياق حديثه عن اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي.

فيما دعا الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع لمجموعة "نورماندي" على مستوى رؤساء الدول، وقال "يجب أن ننظم قمة لمجموعة دول "نورماندي" على مستوى رؤساء الدول لكن يجب أن نتأكد من أن القمة ستكون ناجحة فمن مصلحة الجميع التوصل لحل في أوكرانيا" وبدوره أكد الرئيس الروسي أنه لا يوجد بديل عن "صيغة نورماندي".