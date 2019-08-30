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داعش يتبنى هجوم انتحاري استهدف قوات الحزام الأمني باليمن

06:09 م الجمعة 30 أغسطس 2019
داعش يتبنى هجوم انتحاري استهدف قوات الحزام الأمني باليمن

أرشيفية

عدن - (أ ش أ):

تبنى تنظيم (داعش) الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الحزام الأمني، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وسقط عدد من الجرحى والقتلى اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية إن دوي انفجار قد سمع في المدينة، تلاه أصوات إطلاق نار متقطع.

وتشهد عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن عودة لنشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية.

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هجوم انتحاري اليمن قوات الحزام الأمني تنظيم داعش عبوة ناسفة

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