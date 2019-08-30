"الطاقة الذرية": إيران تجاوزت الحد المسموح به من كميات اليورانيوم المخزن

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن كمية اليورانيوم التي تحتفظ بها إيران ودرجة نقائها، تخالف التزامات طهران بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت إيران أعلنت يوليو الماضي، أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من السقف الذي نص عليه اتفاقها النووي مع القوى العالمية، ما يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحفي إن المستوى الجديد سيتم الوصول إليه في وقت لاحق الأحد، دون تحديد النسبة المئوية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "المستوى الجديد سيعتمد على احتياجاتنا. سنتجاوز اليوم مستوى التخصيب المسموح به، وهو 3.67٪".