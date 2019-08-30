قيادي سوري معارض : وقف إطلاق النار يمثل فرصة لنقل السلاح الثقيل إلى الجبهات

دمشق- (د ب أ) :

قلل قيادي في المعارضة السورية من أهمية اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية ، والمقرر أن يسري اعتبارا من يوم غد السبت في ريفي إدلب وحماة .

وأكد القيادي- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم ذكر اسمه، أن "روسيا هي التي فرضت الهدنة على القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة، حتى تتمكن القوات الحكومية من نقل السلاح الثقيل وإرسال تعزيزات عسكرية أخرى إلى جبهات ريف إدلب وحماة ".

وكشف القيادي"لن تلتزم القوات الحكومية بوقف إطلاق النار بل تريد السيطرة على طريق حماة إدلب، وإلا فإنها سوف تستأنف القصف على مناطق سيطرة فصائل المعارضة".

وكان الجيش الروسي أعلن اليوم الجمعة أن الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة التصعيد في إدلب اعتبارًا من يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري.

وقال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سورية: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 0600 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".

ودعا المركز مسؤولي التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات، والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وسيطرت القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين على بلدتين وخمس قرى في ريف إدلب الشرقي، وهي تقترب من مدينة معرة النعمان أبرز مواقع المعارضة في ريف إدلب.