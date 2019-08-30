حركة خمس نجوم تهدد بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة بإيطاليا

روما- (د ب أ):

قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية المعادية للمؤسسات لويجي دي مايو إنها حركة قد لا تشترك أبدا في حكومة مع الحزب الديمقراطي إذا لم يتم قبول أولوياتها السياسية.

وذكر دي مايو أن أي حكومة جديدة " إذا ما كان يتعين تشكيلها و " إننى أستخدم زمن الصيغة الشرطية لأننا ...إما أن نوافق على تنفيذ بنود برنامجنا أو لا نبرح مكاننا " .

وأضاف أن "بنود برنامجنا واضحة. وإذا تم تضمينها في برنامج الحكومة، فنستطيع أن نبدأ، أما عدا ذلك، فسيكون من الأفضل الرحيل، في أقرب وقت ممكن والعودة إلى صناديق الاقتراع".

وكان دي مايو يتحدث بعد اجتماع مع رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، الذي يحاول تشكيل الحكومة.

ووصف نائب زعيم الحزب الديمقراطي أندريا أورلاندو تصريحات دي مايو بأنها "غير معقولة".