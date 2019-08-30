زعيم المعارضة في زامبيا ينفي تهمة الإساءة للرئيس

لوساكا- (د ب أ):

دافع زعيم المعارضة في زامبيا تشيشيمبا كامبويلي عن نفسه بأنه غير مذنب في الاتهامات بالإساءة لرئيس البلاد، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة في لوساكا اليوم الجمعة.

وأطلق سراح كامبويلي، زعيم حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني، بكفالة وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 30 سبتمبر المقبل.

واعتقل كامبويلي أمس الأول الأربعاء بادعاء الإساءة للرئيس إدجار لونجو. وثارت مزاعم حول قيام بكتابة عبارات تنتقص من الرئيس في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقطع الفيديو، يشير كامبويلي إلى "كلاب من تشاواما"، وتم تفسير هذا التعليق على أنه يشير إلى لونجو، الذى عاش في تشاواما، وعمل عضوا في البرلمان ممثلا لها.

وقال كامبويلي للصحفيين إنه لا يخشى الاعتقال، وذلك خلال تسليم نفسه للاستجواب يوم الأربعاء، وأضاف " هناك مجرد سؤال لهؤلاء الذين يخافون مني. هذا هو الاعتقال التاسع لي خلال عامين".