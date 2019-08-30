توقعات بوصول الإعصار دوريان إلى ولاية فلوريدا الأمريكية الاثنين المقبل

نيويورك- (د ب أ):

تحول مسار إعصار دوريان إلى الجنوب بصورة طفيفة، فيما يتوقع أن يصل قرب منطقة (جوبيتر) بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الاثنين المقبل بعد أن يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 140 ميلا في الساعة.

ويشير مسار للاعصار حاليا إلى أنه يتجه صوب جوبيتر التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال منتجع مار آلاجو المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر مركز الأعاصير الأمريكي الوطني أن مركز الإعصار، كان على بعد نحو 260 ميلا بين الشرق والشمال الشرقي من جزر الباهاما في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت نيويورك، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة له 105 أميال في الساعة.

وذكرت الهيئة الوطنية للطقس في ملبورن، بولاية فلوريدا : "لا تزال التوقعات تفيد بأن دوريان سيكون إعصارا كبيرا لدى اقترابه من ساحل فلوريدا" مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن "الغموض لايزال كبيرا حول المسار المحدد للعاصفة، ولهذا السبب، نحث الجميع على الاستعداد لتأثير محتمل".

وأعلنت ولاية فلوريدا بالفعل حالة الطوارئ يوم الأربعاء.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بولندا مع اقتراب "دوريان" من الساحل. وسيحل محل ترامب، نائبه مايك بنس ، حيث سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا .. يبدو أن العاصفة ستكون كبيرة جدا جدا حقا".

وكان من المقرر أن يصل ترامب إلى بولندا يوم الأحد.