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    بعبوة ناسفة.. نجاة قائد قوات الحزام الأمني اليمنية من محاولة اغتيال

    03:01 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    بعبوة ناسفة.. نجاة قائد قوات الحزام الأمني اليمنية من محاولة اغتيال

    قائد قوات الحزام الأمني، وضاح عمر عبد العزيز

    القاهرة – (مصراوي):

    نجا قائد قوات الحزام الأمني، وضاح عمر عبد العزيز، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال فاشلة في مدينة عدن، وذلك بعد يوم واحد من سيطرته على المدينة بعد أن ظلت لسنوات تحت سيطرة الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

    وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان، إن عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية لقائد قوات الحزام الأمني في دوار القاهرة بمديرية الشيخ عثمان.

    وأوضحت أن عملية الاستهداف جاءت أثناء قيام عناصر تخريبية بقطع الطريق العام في دوار القاهرة، قبل أن تصل إليهم قوات الحزام الأمني.

    وأسفر الهجوم عن إصابة 5 من مرافقي قائد قوات الحزام الأمني تم نقلهم للعلاج في مستشفيات المدينة.

    وجاء الهجوم بالتزامن مع آخر استهدف دورية أمنية بدوار "الكراع" بمديرية دار سعد، شمالي عدن.

    قوات الحزام الأمني، تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي شن اشتباكات على مدى الأيام الماضية مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية في صراع على المدينة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة لليمن، منذ عام 2014 حينما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وبعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استطاع المجلس الانتقالي أمس الخميس، السيطرة على المدينة.

    وضاح عمر عبد العزيز قوات الحزام الأمني اغتيال اليمن عبد ربه منصور هادي

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