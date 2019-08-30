الكويت: إقلاع طائرة الاغاثة الأولى المحملة بالمواد الإغاثية الى السودان

الكويت - أ ش أ

أعلنت الكويت إقلاع طائرة الاغاثة الكويتية الأولى، التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية الى السودان، في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذي ضربت السودان أخيرا.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان، والحرص على الاسهام في تخفيف معاناة المنكوبين بها.

وأوضح أن المساعدات الانسانية المقدمة للشعب السوداني، تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الكويت، للتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني، وتسببت بإحداث أضرار جسيمة، تمثلت في انهيار منازل وتشريد العديد من سكان عدد من المناطق، ووقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة جراء هذه الفيضانات والسيول.

تجدر الإشارة إلى أن السودان تعرضت لأمطار غزيرة منذ اوائل يوليو الماضي، تسببت بأضرار لنحو 200 ألف شخص في 15 ولاية، بينما كانت ولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، الأكثر تضررا.