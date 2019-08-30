ترامب يلغي رحلته الى بولندا مع اتجاه الإعصار دوريان نحو فلوريدا

واشنطن- (أ ف ب):

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا في نهاية الأسبوع بسبب الإعصار دوريان الذي يتجه نحو سواحل فلوريدا واشتدت قوته الى عاصفة من الفئة الثانية.

ترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى وارسو لاحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، قال انه سيركّز بدلا من ذلك على الاستعدادات لوصول الإعصار.

وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض الخميس "أولويتنا القصوى هي سلامة الناس المتواجدين على مسار الاعصار وأمنهم".

وأضاف ترامب أن نائبه مايك بنس سيتوجه الى بولندا بدلا منه.

وقد اتصل بنظيره البولندي اندريه دودا للاعتذار منه عن الغاء الزيارة قائلا إن العاصفة ستكون "كارثية" كما قال مدير مكتب الرئيس البولندي بحسب ما أوردت وكالة الانباء البولندية.

وبلغت سرعة الرياح المرافقة للعاصفة دوريان 165 كلم في الساعة ما يجعلها عاصفة من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات كما أعلن المركز الوطني للاعاصير في احدث نشرة له.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بان من الضروري الاستعداد للإعصار.

وقال الحاكم رون ديسانتيس "كل سكان فلوريدا يجب ان يراقبوا مسار الاعصار دوريان وان يتخذوا الاستعدادات اللازمة".

آثار كارثية

كما أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب شرق البلاد ايضا حال الطوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول الإعصار دوريان.

وقال الحاكم بريان كمب ان الاعصار "يمكن ان يخلف آثارا كارثية على المواطنين" في مختلف انحاء المنطقة الساحلية بجنوب شرق الولايات المتحدة.

من جهته طلب ترامب الذي يملك عقارات بينها منتجع مارالاغو في فلوريدا، الولاية المهمة له سياسيا من أجل حملة اعادة انتخابه في 2020، من سكان فلوريدا أن يكونوا مستعدين.

وكتب على تويتر "كونوا مستعدين، سيكون إعصارا قويا جدا، يحتمل أن يكون الأقوى!".

وأعلن خفر السواحل الأمريكي أن السفن التجارية يجب أن تضع خططا لمغادرة موانىء جنوب فلوريدا.

وحذر المركز الوطني للاعاصير من أن "مخاطر هبوب رياح مدمرة على طول ساحل فلوريدا الشرقي وشبه الجزيرة في نهاية هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل لا تزال ترتفع".

نتيجة لذلك بدأ سكان ميامي التدفق الى المتاجر للتمون. وقالت إحدى المتسوقات وتدعى ماغدالينا غوميز وهي من الارجنتين انها تشهد اول اعصار في البلاد. واضافت "اذا طلبوا مني شراء الماء، فأقوم بذلك. انا أفعل كل ما يوصون به".

وتم ارجاء حفل موسيقي لفرقة رولينغ ستونز كان مقررا مساء السبت، بيوم واحد "بسبب وضع الطقس" كما أعلنت الفرقة على تويتر.

وقال المكتب الوطني للاعاصير ان العاصفة "ستشتد في الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع أن تصبح دوريان إعصارا قويا الجمعة وأن يبقى خطرا جدا خلال نهاية الأسبوع".

من جانب آخر أعلنت حاكمة بورتوريكو الجديدة واندا فازكيز أن التهديد "زال" عن هذه الارض الاميركية، لكن الخلاف السياسي لا يزال قائما.

وكتبت كارمن يولين كروز رئيسة بلدية العاصمة سان خوان "الآن وقد اتجه دوريان نحو الساحل الشرقي، فلنأمل أن يضع ترامب عنصريته وأحكامه المسبقة جانبا ويقدم المساعدات الفدرالية بشكل فعال".

وكان ترامب أعلن حال الطوارىء في بورتوريكو قبل وصول دوريان الى هذه الارض الاميركية ما أتاح تلقيها مساعدات فدرالية، لكنه قال أيضا ان الجزيرة "هي احدى الاماكن الاكثر فسادا على الأرض" وان "نظامها السياسي منهار".

وكانت بورتوريكو شهدت في 2017 الاعصار ماريا الذي كان من الفئة الرابعة.