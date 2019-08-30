برلماني بريطاني :لدينا الوقت لتجنب بريكست بدون اتفاق

لندن - (د ب أ):

أعرب أوليفر ليتوين الوزير المحافظ السابق، الذي يتزعم الجهود في برلمان المملكة المتحدة لمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، عن ثقته في أن لديه خطة من شأنها تجنب مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان.

وذكر ليتوين أنه يتباحث مع رئيس مجلس العموم جون بيركو حول مناورات محتملة. ورغم أنه لم يتطرق إلى التفاصيل إلا أنه من المحتمل أن تتضمن هذه المناورات طلب نقاش عاجل عندما يعود البرلمان إلى العمل في الثالث من سبتمبر واستغلال ذلك للسيطرة على جدول الأعمال، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ليتوين قوله: "أعلم أن هناك عددا من زملائي يشعرون كما أشعر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق فكرة سيئة للغاية".

وأضاف: "آمل أن يتخذ البرلمان سلسلة من الخطوات بأسلوب مناسب ومنظم، ويعني هذا أن يعلم بوريس جونسون بحلول نهاية الأسبوع أنه يحظى بدعم الكثيرين منا للتوصل إلى اتفاق، لكن في حال عدم توصله إلى اتفاق فسيضطر إلى السعي لطلب تمديد لفترة التفاوض".

كان رئيس الوزراء تسبب في غضب في الأسبوع الجاري عندما أعلن تعليق عمل البرلمان من 12 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.