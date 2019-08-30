أهم التصريحات في 24 ساعة: علاقات واشنطن ولندن ستكون أقوى بعد بريكست
القاهرة – مصراوي:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن علاقات واشنطن ولندن ستصبح أقوى بعد "البريكست"، فيما صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه على أمريكا احترام الاتفاق النووي إذا رغبت في الحوار مع إيران، واعتبر المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن اتفاق أمريكا وتركيا حول منطقة آمنة في سوريا خطوة استفزازية.
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