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    البرهان: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

    10:32 م السبت 03 أغسطس 2019
    البرهان: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق اليوم انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

    وقال البرهان - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت إن "أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته".

    وتابع "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير". وأشار إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.

    وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات قد أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية.

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