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    شرطة تكساس تعلن انتهاء حادثة إطلاق النار و"أن الوضع غير آمن"

    10:32 م السبت 03 أغسطس 2019
    شرطة تكساس تعلن انتهاء حادثة إطلاق النار و"أن الوضع غير آمن"

    الشرطة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلن المتحدث باسم شرطة (إل باسو) بولاية تكساس الأمريكية إنريك كاريلو انتهاء عملية إطلاق النار مع استمرار عدم الأمان في موقعها.

    ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن كاريلو قوله: "لا يوجد خطر مباشر. لم يعد هناك أحد يطلق النار في الوقت الحالي، ولكن ليس معنى ذلك إعلان أن الموقع أصبح آمنا الآن".

    وأضاف أن حصيلة الهجوم هي 20 شخصا بين قتيل وجريح، وأنه جرى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم.

    بدورها، قالت مديرة مكتب رئيس بلدية (إل باسو) أوليفيا زيبيدا إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط عدة قتلى، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

    وأعلنت السلطات الأمريكية أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

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    الشرطة الأمريكية اطلاق نار ال باسو

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