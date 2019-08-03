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    زوجة بشار الأسد تعلن انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة للسوريات (فيديو)

    10:04 م السبت 03 أغسطس 2019
    زوجة بشار الأسد تعلن انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة للسوريات (فيديو)

    أسماء الأسد

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، انتصارها على مرض سرطان الثدي بعد عام تقريبًا من إعلان إصابتها بالمرض.

    وقالت زوجة الرئيس السوري، خلال لقاء مع التلفزيون السوري: "رحلة العلاج من السرطان بكل ألمها وسلبياتها، وأيضًا إيجابيتها انتهت، أنا انتصرت على السرطان بشكل كامل".

    وظهرت الأسد في اللقاء التلفزيون بشعر قصير، وبدون غطاء الرأس كما اعتادت خلال فترة علاجها.

    وأضافت أسماء قائلة "بهذه المناسبة أشجع كل سيدة فوق الـ40 سنة بإجراء فحوصات للكشف المبكر عن "سرطان الثدي"، كل سنة وبأن لايخافوا وأنا مثال حي أمامهم".

    ونشرت صفحة "الرئاسة السورية" على مواقع التواصل الاجتماعي، اللقاء الذي جمعها بمذيعة التلفزيون السوري.

    أسماء الأسد

    أسماء الأسد بشار الأسد سرطان الثدي

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