الشرطة الأمريكية: اعتقال أحد مطلقي النار قرب المركز التجاري والمطاردة مستمرة

القاهرة – مصراوي:

قال العقيد روبرت جوميز، المتحدث باسم الشرطة في مدينة إل باسو، إنه تم إلقاء القبض على أحد مطلقي النار في المركز التجاري ومناطق أخرى متفرقة، بينما لا يزال عدد الأخرين مجهولًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بالقرب من منطقة الحادث، اليوم السبت، أنه لم يتم تحديد أعداد الضحايا بشكل دقيق، لافتًا إلى أن بعض مطلقي النار لا يزالون طلقاء ومستمرين في إطلاق الرصاص على المارة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنه قتل 10 على الإقل في حادث إطلاق النار، ويحتمل أن ترتفع أعداد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وأصيب 18 شخصًا في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب أحد محلات (وول مارت) بمدينة (إل باسو) بولاية (تكساس) الأمريكية.

وذكرت شرطة الباسو بولاية تكساس أن هناك أكثر من مسلح نفذوا الهجوم، وأن العديد من قوات الفرق الخاصة توجهت إلى المكان، مشيرة إلى أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار، مضيفة - عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن الحادث وقع في المنطقة التي تضم المجمع التجاري (سييلو فيستا مول) بين شارعي (هوكينز) و(جيتواي إيست)، ودعت المواطنين إلى تجنبها؛ حرصا على سلامتهم.

من جانبه أعرب بيتو أوروك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الذي كان يمثل المنطقة في الكونجرس، عن أسفه عن الحادث، ونصح - في تغريدة على تويتر - المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات.

يأتي الحادث بعد أيام من مقتل اثنين من العاملين في مركز (وولمارت) في ولاية (ميسيسيبي)، ومصرع ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في كاليفورنيا.