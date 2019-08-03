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    إصابة 18 شخصًا في إطلاق النار بالمركز التجاري في ولاية تكساس الأمريكية

    09:10 م السبت 03 أغسطس 2019
    إصابة 18 شخصًا في إطلاق النار بالمركز التجاري في ولاية تكساس الأمريكية

    شرطة أمريكا

    واشنطن - (أ ش أ):

    أصيب 18 شخصًا في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب أحد محلات (وول مارت) بمدينة (إل باسو) بولاية (تكساس) الأمريكية.

    وذكرت شرطة الباسو بولاية تكساس أن هناك أكثر من مسلح نفذوا الهجوم، وأن العديد من قوات الفرق الخاصة توجهت إلى المكان، مشيرة إلى أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار، مضيفة - عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن الحادث وقع في المنطقة التي تضم المجمع التجاري (سييلو فيستا مول) بين شارعي (هوكينز) و(جيتواي إيست)، ودعت المواطنين إلى تجنبها؛ حرصا على سلامتهم.

    من جانبه أعرب بيتو أوروك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الذي كان يمثل المنطقة في الكونجرس، عن أسفه عن الحادث، ونصح - في تغريدة على تويتر - المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات.

    يأتي الحادث بعد أيام من مقتل اثنين من العاملين في مركز (وولمارت) في ولاية (ميسيسيبي)، ومصرع ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في كاليفورنيا.

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