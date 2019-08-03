غاز مسيل للدموع ومولوتوف في أحدث احتجاجات هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ):

تحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج مرة أخرى إلى مواجهة متوترة بين الشرطة والمحتجين اليوم السبت حيث نقل المتظاهرون كفاحهم إلى شوارع كولون.

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع مونج كوك، إحدى أشهر مناطق التسوق في هونج كونج، عصر اليوم وفي بداية المساء في ظل تواجد منخفض لقوات الشرطة.

وبحلول الساعة التاسعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش)، بدأت الشرطة في التحرك في الشوارع لفض الاحتجاجات. وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين تفرق العديد منهم بسرعة وأعادوا تجميع صفوفهم في مكان آخر.

ونجح المتظاهرون في حصار نفق عبر الميناء مرتين خلال الليل وواجهوا شرطة مكافحة الشغب بقنابل المولوتوف.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى بعد ظهر غد الأحد، وسيتم تنظيم إضراب بعد غد الاثنين في إشارة إلى عدم ظهور أي علامة على هدوء حركة الاحتجاج.

واندلعت المظاهرات في الأساس احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم مطلوبين ليمثلوا أمام المحاكمة في البر الرئيسي (الصين).

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أعلنت إلغاء مشروع القانون، ولكن المظاهرات تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة وتصرفات الشرطة التي وصفت بالخرقاء.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرة نظمها مساء أمس الجمعة موظفو الحكومة، وفقا لما ذكره منظمون، وأعرب كثير من المشاركين عن عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع الأزمة.