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    الشرطة العراقية: هروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

    07:19 م السبت 03 أغسطس 2019
    الشرطة العراقية: هروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

    الشرطة العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت الشرطة العراقية اليوم السبت، هروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما أغلقت القوات الأمنية المنطقة.

    ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر في الشرطة العراقية القول إن "15 موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".

    وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق وتجري الآن عمليات تفتيش وتدقيق، من أجل اعتقالهم.

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