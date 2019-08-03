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    برلماني روسي: عقوبات واشنطن بشأن قضية سكريبال "مُسيسة"

    06:22 م السبت 03 أغسطس 2019
    برلماني روسي: عقوبات واشنطن بشأن قضية سكريبال "مُسيسة"

    العميل المزدوج سيريجي سكريبال

    موسكو - (أ ش أ):

    وصف نائب رئيس اللجنة الحكومية للدفاع في مجلس الدوما (النواب) الروسي يوري شفيتكين اليوم السبت، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده فيما يتعلق بقضية تسمم الضابط الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا، وكذلك شروط إلغائها بأنها "مفتعلة ومسيسة ومتحيزة" ضد بلاده.

    وقال شفيتكين - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "كل هذه العقوبات ذرائع مفتعلة، تُظهر - مرة أخرى - تسييس تلك الاتهامات وتحيزها فقط لإيجاد سبب لفرض أي عقوبات على بلدنا".

    وشدد البرلماني على أنه لم يُسمح للجانب الروسي بالمشاركة في إجراءات التحقيق، وأن القضية لم تقدم الحجج المناسبة فيما يتعلق بالاتهامات ضد روسيا.

    وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية - في وقت سابق - أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا فيما يتعلق بقضية (سكريبال) لا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرور عام.

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    سيريجي سكريبال موسكو روسيا واشنطن يوري شفيتكين

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