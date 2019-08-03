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    إيقاف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه لقصف جوي

    06:13 م السبت 03 أغسطس 2019
    إيقاف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه لقصف جوي

    مطار معيتيقة الدولي

    طرابلس - (د ب أ):

    قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم السبت لحين إشعار آخر بعد تعرضه لقصف جوي.

    ولم تحدد إدارة المطار الجهة التي قصفت المطار.

    وأوضحت مصادر أن ثلاث قذائف ضربت المطار اليوم، منها اثنتان في المهبط وواحدة أمام بوابة الردع، لافتين إلى عدم وجود أضرار حتى الآن.

    مطار معيتيقة الدولي قصف جوي طرابلس الملاحة الجوية ليبيا

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