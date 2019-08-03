اجتماع لحركة النهضة التونسية لاختيار مرشح الانتخابات الرئاسية

تونس - (د ب أ):

بدأ مجلس الشورى، أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية التونسية، اجتماعا استثنائيا اليوم السبت لمناقشة التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أمس الجمعة في تلقي ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 سبتمبر ولم تعلن حركة النهضة بعد من سيكون مرشحها.

وفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع اليوم، قال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني إن الحزب قد يرشح أحد قيادييه في حال لم يرشح رئيس الحركة راشد الغنوشي نفسه للسباق كما يمكن أن تدعم الحركة مرشح من خارج الحزب.

والخلاف قائم داخل الحزب بشأن هذه النقطة. لكن الهاروني أكد بأن النهضة وعلى خلاف موقفها في انتخابات 2014، فإنها لن تكتفي هذه المرة بموقف الحياد وستختار مرشحا يشاركها أفكارها.

وأضاف الهاروني "سنتخذ القرار بناء على معطيات موضوعية وتقدير للمصلحة العليا لتونس".

وفازت حركة النهضة بأول انتخابات ديمقراطية في تونس في 2011 في أعقاب الثورة ودعمت في البرلمان تنصيب المرزوقي رئيسا مؤقتا حتى 2014.

ولم تقدم النهضة مرشحا في انتخابات 2014 حيث فاز رئيس حركة نداء تونس الراحل الباجي قياد السبسي بالمنصب. وتعد الحركة شريك في الائتلاف الحكومي الحالي وتمتلك أكبر كتلة برلمانية.

وتستمر آجال تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية لعام 2019 لدى هيئة الانتخابات حتى يوم التاسع من الشهر الجاري.

وإلى جانب "حركة النهضة الإسلامية"، لم تحسم أحزاب أخرى كبيرة في اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية مثل "حركة نداء تونس" وحزب "تحيا تونس".