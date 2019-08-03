  • عاجل:12 شرطًا.. وزير التموين يعلن رسميًا معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    أفغانستان: القبض علي عنصر من طالبان تنكر في زي امرأة

    02:50 م السبت 03 أغسطس 2019
    أفغانستان: القبض علي عنصر من طالبان تنكر في زي امرأة

    السلطات الأفغانية

    كابول - أ ش أ

    أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، أنها ألقت القبض على مسلح ينتمي لحركة طالبان متنكر في زي امرأة في مقاطعة جازني جنوب شرقي أفغانستان.

    وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الوحدة الخاصة التابعة للشرطة الوطنية نفذت عملية في منطقة قرة باغ مساء أمس الجمعة،وأنها ألقت القبض على المسلح خلال محاولته الفرار من المنطقة.

    وأعلنت الوزارة أن القوات الخاصة صادرت 3 أسلحة كانت بحوزة المسلحين المحتجزين.غير أن حركة طالبان لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

    هذا المحتوى من

    Asha
    السلطات الأفغانية حركة طالبان أفغانستان

    الخبر التالى:

    رئيس البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان