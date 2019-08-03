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    مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات مشتركة في أفغانستان

    02:14 م السبت 03 أغسطس 2019
    مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات مشتركة في أفغانستان

    حركه طالبان - ارشيفية

    فرح (أفغانستان) - (د ب أ):

    قُتل وأصيب 150 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

    وقال مقر شرطة فرح في بيان إن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم الليلة الماضية.

    وأضاف البيان أن سلاح الجو قدم أيضا دعما جويا للقوات البرية، خلال العملية.

    وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان خلال العملية.

    وأضافت شرطة فرح أيضا أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحا ودمرت حوالي 14 مركبة.

    ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

    حركة طالبان أفغانستان القوات البرية

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