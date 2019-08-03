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    إحصائية سعودية: وصول ٨٢١ ألفا و٧٩٢ حاجاً إلى المدينة المنورة

    12:00 م السبت 03 أغسطس 2019
    إحصائية سعودية: وصول ٨٢١ ألفا و٧٩٢ حاجاً إلى المدينة المنورة

    حجاج - صورة ارشيفية

    الرياض - أ ش أ

    بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة ،٨٢١ ألفا و٧٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

    وبينت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن ٦٥٤ ألفا و٦١٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس ١٦٧ ألفا و١٣٠حاجاً.

    هذا المحتوى من

    Asha
    المدينة المنورة الحجاج السعودية مكة المكرمة
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