قاض أمريكي يعطل مرسوما لترامب يقيد حق اللجوء

واشنطن - أ ش أ

عرقل قاض فيدرالي أمريكي مرسوما أصدره الرئيس دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

واعتبر القاضي ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

يشار إلى أن قاض آخر في ولاية كاليفورنيا سبق أن عطل المرسوم في قرار قدمت الحكومة استئنافا ضده.

ويشكل المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين الذين يتدفقون من دول أمريكا الوسطى ويحاولون دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجىء في المكسيك.