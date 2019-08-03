  • عاجل:مواطن يتقدم بطلب لحذفه من التموين.. والوزير: "لأول مرة في التاريخ"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    قاض أمريكي يعطل مرسوما لترامب يقيد حق اللجوء

    11:19 ص السبت 03 أغسطس 2019
    قاض أمريكي يعطل مرسوما لترامب يقيد حق اللجوء

    دونالد ترامب

    واشنطن - أ ش أ

    عرقل قاض فيدرالي أمريكي مرسوما أصدره الرئيس دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

    واعتبر القاضي ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

    يشار إلى أن قاض آخر في ولاية كاليفورنيا سبق أن عطل المرسوم في قرار قدمت الحكومة استئنافا ضده.

    ويشكل المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين الذين يتدفقون من دول أمريكا الوسطى ويحاولون دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجىء في المكسيك.

    هذا المحتوى من

    دونالد ترامب واشنطن قاض أمريكي المكسيك

    الخبر التالى:

    نيويورك تايمز: معظم الأمريكيين يرون ضرورة تخفيف التوتر مع إيران والعودة للاتفاق النووي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان